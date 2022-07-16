Ізраїль завдав авіаудару по об'єктах ХАМАС у відповідь на атаку з сектора Гази

Ізраїльські війська завдали авіаудару по об'єктах ХАМАС в секторі Гази у відповідь на ракетні атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Армії оборони Ізраїлю.

Повідомляється, що у відповідь на ракетний удар з сектора Гази ізраїльська армія завдала удару по одному з найбільш значних об'єктів ХАМАС з виробництва ракет. На додаток до цих ракетних атак терористи випустили ще дві ракети по півдню Ізраїлю.

"У відповідь на ці напади, спрямовані проти ізраїльського цивільного населення, наші винищувачі завдали удару по ще одному об'єкту ХАМАС з виробництва зброї в Газі", - зазначили в Армії оборони Ізраїлю.