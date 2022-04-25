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Ізраїль завдав артилерійського удару по об'єктах у Лівані у відповідь на ракетний обстріл

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Ізраїль, Понеділок 25 квітня 2022 07:09
Ізраїль завдав артилерійського удару по об'єктах у Лівані у відповідь на ракетний обстріл Фото: ізраїльські військові (IDF Spokesperson / timesofisrael.com)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони Ізраїлю вранці завдали артилерійського удару по об'єктах в Лівані у відповідь на випущену по території країни ракету.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву ізраїльської армії у Twitter.

"У відповідь на снаряд, випущений з Лівану по Північному Ізраїлю раніше сьогодні ввечері, артилерійські сили ЦАХАЛа в цей час уражають джерело запуску в Лівані", - йдеться в повідомленні.

В армії оборони Ізраїлю уточнили, що снаряд, випущений з Лівану, потрапив на відкриту місцевість.

Ракета приземлилася недалеко від кібуца Мацуба біля кордону. Ніхто не постраждав і руйнувань не зафіксували, передає The Times of Israel.

Відзначається, що пов'язані з "Хізбалою" ЗМІ в Лівані також повідомили, що по Ізраїлю була випущена ракета.

Ізраїльські військові заявили, що рівень небезпеки в цьому районі, що потрапив під обстріл, залишається "нормальним".

"Ми відреагували швидко, смертоносно й ефективно", - розповів капітан Йотам Зейтуні, командир артилерійської батареї, яка відповіла на ракетний обстріл.

Нагадаємо, кілька днів тому Ізраїль двічі за ніч завдав ударів у відповідь по ХАМАС у Секторі Газа. Також ми писали, що перед цим Ізраїль збив випущену з сектора Газа ракету.

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Ізраїль Ливан ракетный удар
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