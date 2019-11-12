Израиль ликвидировал главнокомандующего палестинских боевиков

Израильские силовики ликвидировали одного из командиров палестинской группировки "Исламский Джихад" Баху Абу аль-Атта во время удара в Газе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Aljazeera.

Как сообщается, палестинские боевики подтвердили смерть своего главнокомандующего во время израильского удара по его дому в секторе Газа.

В заявлении "Исламского джихада" говорится, что жена аль-Атты также была убита во время взрыва, а сам боевик совершил "героическое действие", когда его ликвидировали.

В отдельном заявлении группировка "Хамас", которая управляет сектором Газа, говорится, что Израиль "несет полную ответственность за все последствия этой эскалации", и что смерть аль-Атты "не останется безнаказанной".

По данным агентства, смерть главнокомандующего "Исламского Джихада" грозит опасной эскалацией конфликта между Израилем и Палестиной.

"Израиль не преследует лидеров боевиков таким образом в течение некоторого времени, поэтому этот удар рассматривается здесь как наносящий значительный риск", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что вскоре после нападения в Израиль был запущен залп ракет. Израильские военные заявили, что сирены воздушного налета прозвучали в центральной и южной частях страны.

Израильская полиция заявила, что они закрыли некоторые дороги и школы на окраине Газы в качестве меры предосторожности.

Напомним, ранее сообщалось, что израильский беспилотник обстреляли над сектором Газа. Министерство обороны Израиля отказалось комментировать ситуацию.

Также РБК-Украина писало, что Израиль осуществил серию авиаударов по объектам "Хамас" на территории сектора Газа в ответ на ракетный обстрел.