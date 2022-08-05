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Израиль в ходе операции ликвидировал главаря "Исламского джихада"

Фото: Израиль сегодня начал операцию в секторе Газа (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Армия обороны Израиля в ходе операции "Рассвет" ликвидировала главаря террористической организации "Исламский джихад" Тайсира Джабари.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Сообщается, что по оценкам военных, в ходе первой волны ударов по позициям в секторе Газа ликвидировано от 10 до 20 террористов. В общей сложности истребители и боевые дроны поразили шесть объектов "Исламского джихада".

В ходе ударов в северной части региона погиб главарь Тайсир Джабари. Информацию об этом подтверждают и палестинские СМИ.

Армия обороны Израиля развернула систему "Железный купол" возле Тель-Авива, Иерусалима и Беэр-Шевы на случай ответных ударов.

Кроме того, Министерство здравоохранения в секторе Газа сообщает о гибели семерых человек, в том числе 5-летней девочки. Еще около 40 получили ранения.

Напомним, ранее сообщалось о начале операции Израиля в секторе Газа в ответ на угрозы террористов из "Исламского джихада" атаковать израильскую территорию. Толчком к очередной эскалации стал арест одного из лидеров организации.

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