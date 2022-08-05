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Ізраїль в ході операції ліквідував ватажка "Ісламського джихаду"

Фото: Ізраїль сьогодні почав операцію в секторі Гази (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Армія оборони Ізраїлю в ході операції "Світанок" ліквідувала ватажка терористичної організації "Ісламський джихад" Тайсіра Джабарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Повідомляється, що за оцінками військових, в ході першої хвилі ударів по позиціях в секторі Гази ліквідовано від 10 до 20 терористів. Загалом винищувачі і бойові дрони вразили шість об'єктів "Ісламського джихаду".

В ході ударів в північній частині регіону загинув ватажок Тайсір Джабарі. Інформацію про це підтверджують і палестинські ЗМІ.

Армія оборони Ізраїлю розгорнула систему "Залізний купол" біля Тель-Авіва, Єрусалима і Беер-Шеви на випадок ударів у відповідь.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я в секторі Гази повідомляє про загибель сімох осіб, у тому числі 5-річної дівчинки. Ще близько 40 отримали поранення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про початок операції Ізраїлю в секторі Гази у відповідь на погрози терористів з "Ісламського джихаду" атакувати ізраїльську територію. Поштовхом до чергової ескалації став арешт одного з лідерів організації.

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