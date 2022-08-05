Ізраїль в ході операції ліквідував ватажка "Ісламського джихаду"

Повідомляється, що за оцінками військових, в ході першої хвилі ударів по позиціях в секторі Гази ліквідовано від 10 до 20 терористів. Загалом винищувачі і бойові дрони вразили шість об'єктів "Ісламського джихаду".

В ході ударів в північній частині регіону загинув ватажок Тайсір Джабарі. Інформацію про це підтверджують і палестинські ЗМІ.

Армія оборони Ізраїлю розгорнула систему "Залізний купол" біля Тель-Авіва, Єрусалима і Беер-Шеви на випадок ударів у відповідь.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я в секторі Гази повідомляє про загибель сімох осіб, у тому числі 5-річної дівчинки. Ще близько 40 отримали поранення.