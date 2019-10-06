Израиль хочет заключить соглашение о ненападении со странами Персидского залива

Израиль планирует заключить соглашение о ненападении с арабскими странами Персидского залива. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца в Twitter.

По словам Каца, во время визита в США на Генассамблею ООН он представил эту инициативу министрам иностранных дел арабских стран и спецпредставителю США на международных переговорах Джейсону Гринблатту.

"В последнее время при поддержке премьер-министра (Биньямина Нетаньяху - ред.) я продвигаю дипломатическую инициативу по подписанию с арабскими странами Персидского залива соглашений о ненападении. Этот исторический шаг положит конец конфликту и позволит развивать сотрудничество в гражданской сфере до подписания мирных соглашений", - написал Кац.

Напомним, 25 сентября в Израиле объявили результаты выборов. В результате голосования Биньямину Нетаньяху получил право сформировать новое правительство страны.

Ранее Нетаньяху выступил с заявлением, что после выборов планирует подать закон об аннексии Иорданской долины на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Планы об аннексии осудила канцлер Германии Ангела Меркель.