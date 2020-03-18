Израиль готовится к тотальному карантину в ближайшие дни

Из-за пандемии коронавируса в Израиле в ближайшие дни могут ввести тотальный карантин. Об этом заявил министр внутренней безопасности Гилад Эрдан, передают израильские СМИ.

По его словам, он уже отдал распоряжение полиции подготовиться к контролю над соблюдением тотального карантина в стране.

"Я убежден, что в создавшейся ситуации это решение неминуемо", - заявил Эрдан.

Предполагается, что на время карантина из дома смогут выходить только сотрудники экстренных и необходимых служб, остальное население сможет выходить только за продуктами или за медицинской помощью.

Напомним, ранее сообщалось, что спецслужбы Израиля будут отслеживать передвижение больных коронавирусом. Разрешение получены только в рамках борьбы с распространением коронавируса на 30 дней.

Действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предлагал создать национальное правительство чрезвычайного положения ввиду пандемии коронавируса, однако президент Реувен Ривлин дал мандат на формирование кабинета министров его оппоненту Бени Ганцу.