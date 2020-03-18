Ізраїль готується до тотального карантину найближчими днями

Через пандемію коронавірусу в Ізраїлі найближчими днями можуть ввести тотальний карантин. Про це заявив міністр внутрішньої безпеки Гілад Ердан, передають ізраїльські ЗМІ.

За його словами, він вже віддав розпорядження поліції підготуватися до контролю над дотриманням тотального карантину в країні.

"Я переконаний, що у сьогоднішній ситуації це рішення неминуче", - заявив Ердан.

Передбачається, що на час карантину з дому зможуть виходити тільки співробітники екстрених і необхідних служб, решта населення зможе виходити тільки за продуктами або за медичною допомогою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спецслужби Ізраїлю будуть відслідковувати пересування хворих на коронавірус. Дозвіл отримано тільки в рамках боротьби з поширенням коронавірусу на 30 днів.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пропонував створити національний уряд надзвичайного стану зважаючи на пандемію коронавірусу, однак президент Реувен Рівлін дав мандат на формування кабінету міністрів його опоненту Бені Ганцу.