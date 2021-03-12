ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Израиль готов помочь Украине с поставками COVID-вакцины, - Зеленский

Новина українською → Киев, Пятница 12 марта 2021 17:02
Израиль готов помочь Украине с поставками COVID-вакцины, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Глава израильского правительства согласился помочь Украине с поставками COVID-вакцин.

Об этом украинский президент написал в Twitter.

"Спасибо Нетаньяху за готовность содействовать ускорению поставок вакцины против COVID-19. Желаю израильскому народу крепкого здоровья", - заявил Зеленский.

В ходе разговора также обсуждалась инициатива введения "зеленых паспортов", что помогло бы возобновить путешествия между Израилем и Украиной.

Также глава государства пригласил Нетаньяху на празднование 30-й годовщины независимости Украины.

Израиль является одним из лидеров по темпам вакцинации населения от коронавируса. По состоянию на 8 марта хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили 5 миллионов жителей Израиля.

Напомним, в конце февраля стало известно, что Украина ведет переговоры с Израилем о поставке вакцины Pfizer. На то время окончательных договоренностей по поставке еще не было достигнуто.

Добавим, на прошлой неделе в Израиле начался третий этап вакцинации от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Украина Израиль вакцина от коронавируса
NEWS
Харьковские соглашения: СБУ возбудила дело о государственной измене
Харьковские соглашения: СБУ возбудила дело о государственной измене
DAILY
Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации