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Ізраїль готовий допомогти Україні з поставками COVID-вакцини, - Зеленський

Новость на русском → Київ, П'ятниця 12 березня 2021 17:02
Ізраїль готовий допомогти Україні з поставками COVID-вакцини, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський і Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Глава ізраїльського уряду погодився допомогти Україні з поставками COVID-вакцин.

Про це український президент написав у Twitter.

"Дякую Нетаньяху за готовність сприяти у пришвидшенні постачання вакцини проти COVID-19. Бажаю ізраїльському народу міцного здоров’я", - заявив Зеленський.

В ході розмови також обговорювалася ініціатива запровадження "зелених паспортів", що допомогло б відновити подорожі між Ізраїлем та Україною.

Також глава держави запросив Нетаньяху на святкування 30-ї річниці незалежності України.

Ізраїль є одним із лідерів за темпами вакцинації населення від коронавірусу. Станом на 8 березня бодай одну дозу вакцини від коронавірусу отримали 5 мільйонів жителів Ізраїлю.

Нагадаємо, наприкінці лютого стало відомо, що Україна веде переговори з Ізраїлем щодо поставки вакцини Pfizer. На той час остаточних домовленостей щодо постачання ще не було досягнуто.

Додамо, минулого тижня в Ізраїлі почався третій етап вакцинації від коронавірусу.

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