UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Израиль на две недели закрывает границы из-за штамма "омикрон"

Автор: Артур Родивилов

Израиль закрывает границу для иностранцев на две недели. Такое решение приняла министерская комиссия по борьбе с COVID-19 из-за нового штамма коронавируса "омикрон".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Новые правила, вступающие в силу в воскресенье вечером, предусматривают запрет на въезд в Израиль иностранным гражданам на 14 дней, если они не получат специального разрешения от правительственной комиссии.

Израиль вновь открылся для иностранного туризма в начале ноября, впервые с начала пандемии.

В субботу вечером министры также расширили обязательный карантин для вакцинированных израильтян, прибывающих из-за границы, и дали разрешение агентству безопасности возобновить отслеживание инфицированных людей.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что Израиль закрыл авиасообщение с Африкой в результате обнаружения нового штамма коронавируса.

Тем временем ВОЗ предостерегла страны от поспешного введения ограничений на поездки.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильКоронавирус