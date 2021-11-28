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Ізраїль на два тижні закриває кордони через штам "омікрон"

Автор: Артур Родивилов

Ізраїль закриває кордон для іноземців на два тижні. Таке рішення прийняла міністерська комісія з боротьби з COVID-19 через новий штам коронавірусу "омікрон".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Нові правила, що набирають чинності в неділю ввечері, передбачають заборону на в'їзд до Ізраїлю іноземним громадянам на 14 днів, якщо вони не отримають спеціального дозволу від урядової комісії.

Ізраїль знову відкрився для іноземного туризму на початку листопада, вперше з початку пандемії.

У суботу ввечері міністри також розширили обов'язковий карантин для вакцинованих ізраїльтян, які прибувають з-за кордону, і дали дозвіл агентству безпеки відновити відстеження інфікованих людей.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що Ізраїль закрив авіасполучення з Африкою через виявлення нового штаму коронавірусу.

Тим часом ВООЗ застерегла країни від поспішного введення обмежень на поїздки.

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