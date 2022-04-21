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Ізраїль двічі за ніч завдав ударів у відповідь по ХАМАС в секторі Газа

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Ізраїль, Четвер 21 квітня 2022 06:14
Ізраїль двічі за ніч завдав ударів у відповідь по ХАМАС в секторі Газа Фото: Ізраїль два рази відповів на ракетні удари з сектора Газа (twitter.com/TamerMisshal)
Автор: Роман Мирончук

Терористичні групи Гази випустили два залпи ракет по південному Ізраїлю пізно ввечері в середу і рано вранці в четвер, кожен з яких викликав окрему відповідь ЦАХАЛа. Це стало найбільшою перестрілкою з часів 11-денної війни в травні 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Перший пуск з Гази стався близько 22:30, осколки ракети потрапили в припаркований автомобіль і стіну біля будинку в місті Сдерот. На місці події були виявлені сотні шарикопідшипників, які були поміщені в ракету.

Менш ніж через три години ЦАХАЛ заявив, що відповів авіаударами в центрі Гази по військовому посту, а також по тунельному комплексу, "який містить сирі хімікати, використовувані для виробництва ракетних двигунів".

Армія оборони Ізраїлю заявила, що її удар завдав серйозної шкоди по процесу виробництва ракет в Газі.

Незабаром після 2:00 терористи Гази випустили другий залп ракет, який на цей раз складався з більш ніж одного снаряда.

За даними ізраїльської армії, системі протиракетної оборони "Залізний купол" вдалося перехопити всі чотири ракети.

ЦАХАЛ заявив, що відповів на ракетний залп, а також на більш ранній зенітно-ракетний обстріл, завдавши удару по комплексу, використовуваному силами ППО ХАМАС.

В результаті ракетного обстрілу ніхто з ізраїльтян не постраждав, але дві людини отримали легкі удари в результаті падінь, що сталися під час втечі до бомбосховищ.

Нагадаємо, Ізраїль збив випущену з сектора Газа ракету.

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