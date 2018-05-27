Израиль не допустит производства летального оружия в Ливане, - Нетаньяху

Нетаньяху выступил с угрозами в адрес Ливана

Израиль может предпринять любые меры, чтобы не допустить производства летального вооружения в Ливане. Об этом на открытии заседания правительства заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передают "Новости Израиля".

В частности, Нетаньяху назвал Иран главным фактором дестабилизации на Ближнем Востоке, однако выступил также с угрозами в адрес Ливана.

"Мы боремся против переправки летального оружия из Сирии в Ливан или его производства в самом Ливане. Это оружие предназначено против Израиля, и у нас есть право, в силу права на самоопределение, предотвращать его производство или доставку", - заявил Нетаньяху.

Отметим, израильская авиация пользуется неограниченной свободой действий в воздушном пространстве Ливана и неоднократно наносит оттуда удары по целям на территории Сирии.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль снова нанес авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа.