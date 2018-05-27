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Ізраїль не допустить виробництва летальної зброї в Лівані, - Нетаньяху

НовиниПолітика    27.05.2018 - 15:42
Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)
Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

Нетаньяху виступив з погрозами на адресу Лівану

Ізраїль може вжити будь-які заходи, щоб не допустити виробництва летального озброєння в Лівані. Про це на відкритті засідання уряду заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, передають "Новини Ізраїлю".

Зокрема, Нетаньяху назвав Іран головним фактором дестабілізації на Близькому Сході, однак виступив також з погрозами на адресу Лівану.

"Ми боремося проти переправлення летальної зброї з Сирії до Лівану або її виробництва в самому Лівані. Ця зброя призначена проти Ізраїлю, і у нас є право, в силу права на самовизначення, запобігати його виробництву чи доставці", - заявив Нетаньяху.

Зазначимо, ізраїльська авіація користується необмеженою свободою дій у повітряному просторі Лівану і неодноразово завдає звідти удари по цілях на території Сирії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль знову завдав авіаударів по об'єктам ХАМАС у секторі Газа.

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Теги публікації: Нетаньяху, Ізраїль, Ливан  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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