Ізраїль знову завдав авіаударів по об'єктам ХАМАС у секторі Газа

Також ізраїльська армія обстріляла блокпост ХАМАС з танкового озброєння

Авіація Ізраїлю завдала ударів по об'єктах ісламської угруповання ХАМАС у секторі Газа у відповідь на спробу прориву кордону. Про це йдеться в повідомленні Армії оборони Ізраїлю в Twitter.

"Винищувачі Ізраїлю завдали удару по військових цілях ХАМАС на півдні сектора Газа. Атака була проведена у відповідь на перетин кордону і спробу завдати шкоди прикордонній інфраструктурі ", - йдеться в повідомленні.

A short while ago, IAF fighter jets struck military targets in a Hamas compound in the southern Gaza Strip — IDF (@IDFSpokesperson) May 26, 2018

Також повідомляється, що сьогодні військові підірвали фугас, який був розміщений поруч із захисним огородженням в південній частині сектора Газа. У відповідь ізраїльський танк обстріляв військовий спостережний пост палестинців. За інформацією The Jerusalem Post, в результаті обстрілу було вбито двох палестинців.

No injuries to IDF soldiers were reported. In response, an IDF tank targeted a military observation post in the southern Gaza Strip a short while ago pic.twitter.com/SREctSfA5l — IDF (@IDFSpokesperson) May 27, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовий кабінет Ізраїлю почав проводити засідання в підземному бункері.