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Інтерв'ю

Ізраїль знову завдав авіаударів по об'єктам ХАМАС у секторі Газа

НовиниНадзвичайні події    27.05.2018 - 10:50
Фото: авіація Ізраїлю (flickr.com/idfonline)
Фото: авіація Ізраїлю (flickr.com/idfonline)

Також ізраїльська армія обстріляла блокпост ХАМАС з танкового озброєння

Авіація Ізраїлю завдала ударів по об'єктах ісламської угруповання ХАМАС у секторі Газа у відповідь на спробу прориву кордону. Про це йдеться в повідомленні Армії оборони Ізраїлю в Twitter.

"Винищувачі Ізраїлю завдали удару по військових цілях ХАМАС на півдні сектора Газа. Атака була проведена у відповідь на перетин кордону і спробу завдати шкоди прикордонній інфраструктурі ", - йдеться в повідомленні.

 

Також повідомляється, що сьогодні військові підірвали фугас, який був розміщений поруч із захисним огородженням в південній частині сектора Газа. У відповідь ізраїльський танк обстріляв військовий спостережний пост палестинців. За інформацією The Jerusalem Post, в результаті обстрілу було вбито двох палестинців.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовий кабінет Ізраїлю почав проводити засідання в підземному бункері.

 

У секторі Газа відбулися нові зіткнення, є постраждалі
Теги публікації: Сектор Газа, ХАМАС, Ізраїль  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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