Израиль и Чад объявили о возобновлении дипотношений

Фото: Биньямин Нетаньяху и президент Израиля Идрисс Деби Итно (gov.il)

Страны прервали дипломатические отношения в 1972 году

Израиль и Чад возобновляют прерванные в 1972 году дипломатические отношения. Соответствующее заявление сегодня сделали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Чада Идрисс Деби Итно, передает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию главы правительства Израиля.

Сообщается, что Нетаньяху и Итно объявили о возобновлении дипломатических отношений между Чадом и Израилем. Также сообщается, что обе стороны рассматривают данный шаг как ключ к будущему сотрудничеству на благо обеих стран.

Кроме того, в канцелярии подчеркнули, что заявление было сделано во время исторического визита Нетаньяху в Чад.

Напомним, ранее Нетаньяху пообещал добиться прорыва в отношениях с исламским миром. В частности, историческим прорывом он назвал возобновление дипломатических контактов с мусульманским Чадом.

Отметим, ранее также стало известно, что Нетаньяху может встретиться с президентом США Дональдом Трампом до выборов в Израиле. Ожидается, что в конце марта израильский премьер посетит Вашингтон и будет присутствовать на ежегодном собрании AIPAC (комитета по связям с общественностью Израиля). В то же время источники отмечают, что встреча лидеров обеих стран может пройти в Белом доме.