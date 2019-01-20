Ізраїль і Чад оголосили про відновлення дипвідносин

Фото: Біньямін Нетаньяху і президент Ізраїлю Ідрісс Дебі Ітно (gov.il)

Країни перервали дипломатичні відносини в 1972 році

Ізраїль і Чад відновлюють перервані в 1972 році дипломатичні відносини. Відповідну заяву сьогодні зробили прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і президент Чаду Ідрісс Дебі Ітно, передає РБК-Україна з посиланням на канцелярію глави уряду Ізраїлю.

Повідомляється, що Нетаньяху та Ітно оголосили про відновлення дипломатичних відносин між Чадом і Ізраїлем. Також повідомляється, що обидві сторони розглядають цей крок як ключ до майбутнього співробітництва на благо обох країн.

Крім того, в канцелярії підкреслили, що заяву було зроблено під час історичного візиту Нетаньяху до Чаду.

Нагадаємо, раніше Нетаньяху пообіцяв досягти прориву у відносинах з ісламським світом. Зокрема, історичним проривом він назвав відновлення дипломатичних контактів з мусульманським Чадом.

Зазначимо, раніше також стало відомо, що Нетаньяху може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом до виборів в Ізраїлі. Очікується, що наприкінці березня ізраїльський прем'єр відвідає Вашингтон і буде присутнім на щорічних зборах AIPAC (комітету по зв'язках з громадськістю Ізраїлю). У той же час джерела зазначають, що зустріч лідерів обох країн може пройти в Білому домі.