Израиль будет вводить карантин по методике "золотой середины": что это значит

Сейчас израильское правительство работает над стратегией "мягкого подавления" коронавируса. Эта стратегия заключается в том, что израильтянам нужно научиться жить с COVID-19, соблюдая минимальные карантинные ограничения, чтобы избежать четвертого локдауна, который сильно навредит экономике.

Как пояснил член экспертно-консультативного комитета по COVID-19 при правительстве Израиля Надав Давидович, такая стратегия является "золотой серединой" между действиями правительства Великобритании, которое решило отменить основные ограничения, и подходом Австралии, которая наоборот ужесточает карантин.

Стратегия израильского правительства будет включать масочный режим в помещениях и усиленный контроль за прибывшими в страну - самоизоляция до отрицательного результата COVID-теста.

Также в рамках новой стратегии будет предусматриваться вакцинация третьей дозой пожилых людей и людей с низким иммунитетом. В Израиле также обдумывают и возвращение "зеленых пропусков" - разрешений на посещение заведений.