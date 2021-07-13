Ізраїль буде вводити карантин за методикою "золотої середини": що це означає

Зараз ізраїльський уряд працює над стратегією "м'якого придушення" коронавірусу. Ця стратегія полягає в тому, що ізраїльтянам потрібно навчитися жити з COVID-19, дотримуючись мінімальних карантинних обмежень, щоб уникнути четвертого локдауну, який сильно нашкодить економіці.

Як пояснив член експертно-консультативного комітету щодо COVID-19 при уряді Ізраїлю Надав Давидович, така стратегія є "золотою серединою" між діями уряду Британії, який вирішив скасувати основні обмеження, та підходом Австралії, яка навпаки посилює карантин.

Стратегія ізраїльського уряду буде мати в собі масковий режим у приміщеннях та посилений контроль за прибулими в країну - самоізоляція до негативного результату COVID-тесту.

Також в рамках нової стратегії передбачатиметься вакцинація третьою дозою людей похилого віку та людей з низьким імунітетом. В Ізраїлі також обдумують і повернення "зелених пропусків" - дозволів на відвідування закладів.