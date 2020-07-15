Израиль в ближайшие дни может вернуться к жесткому карантину

Министр обороны Израиля Бени Ганц предупредил жителей страны о возможном возвращении полного или частичного карантина. В Израиле наблюдается новая вспышка коронавируса.

Об этом сообщает телеканал KAN.

Ганц предупредил, что в Израиле может сложиться ситуация, при которой правительству придется усиливать ограничения. Он считает, что коронавирус может нести угрозу для страны еще "полтора года или даже больше".

Кроме того, как передает издание The Jerusalem Post, министр здравоохранения Израиля Юли Эдельштейн заявил, что уже в ближайшие 3-4 дня страна может вернуться к жесткому карантину, если распространение коронавируса не остановится.

"Если с нами случится медицинское чудо и мы увидим смену тенденции, то, возможно, нам не придется вводить жесткий карантин", - подчеркнул Эдельштейн.

Напомним, Израиль уже усиливал карантин из-за вспышки коронавируса 6 июля, тогда правительство ограничило допустимое количество посетителей в заведениях общественного питания.

Карантин в Израиле ужесточили после того, как в стране за сутки зафиксировали 1 тысячу новых случаев заражения.