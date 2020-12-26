Израиль атаковал объекты в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел

Израиль атаковал объекты группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы накануне. Сообщается, что были атакованы объект по производству ракет, подземная инфраструктура и военный пост.

Об этом пишет The Times of Israel.

Как заявили в Армии обороны Израиля, удар был нанесен в ответ на ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газа.

"Террористическая организация ХАМАС несет ответственность за все действия в секторе Газа, и она будет нести последствия террористических актов против израильского гражданского населения", - говорится в сообщении ЦАХАЛа.

Также сообщается, что до этого из сектора Газа были выпущены две ракеты. Их перехватили противоракетным комплексом "Железный купол", сообщений о травмах и повреждениях не поступало.

Напомним, ранее Израиль договорился наладить отношения с еще одной арабской страной. Марокко стала четвертой арабской страной за последнее время, которая пошла на сближение с Израилем.

В трехсторонней политической сделке участвовали США, которые согласились признать суверенитет Марокко над Западной Сахарой.