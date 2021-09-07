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Израиль атаковал объекты ХАМАС в Секторе Газа

Автор: Анна Полисученко

Израиль атаковал объекты ХАМАС в Секторе Газа. Самолеты и беспилотники ВВС Израиля выпустили ракеты в ответ на запуск шаров с зажигательной смесью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Бомбардировкам подверглись несколько расположений сопротивления к западу и северу от города Хан-Юнис, в частности, площадка для производства ракет "Хамас", а также бетонный завод.

ЦАХАЛ поразил несколько целей в секторе Газа в ответ на пожары на юге Израиля, вызванные зажигательными пулями.

ЦАХАЛ также отметил, что эти места были расположены в самом центре гражданского района в секторе Газа, вблизи культурных памятников, мечетей и водоснабжения.

Информации о жертвах или пострадавших не приводится.

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Сектор ГазаИзраиль