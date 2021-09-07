Ізраїль атакував об'єкти ХАМАС у Секторі Газа

Бомбардуванням піддалися кілька розташувань опору на захід і північ від міста Хан-Юніс, зокрема, майданчик для виробництва ракет "Хамас", а також бетонний завод.

ЦАХАЛ вразив кілька цілей у Секторі Газа у відповідь на пожежі на півдні Ізраїлю, викликані запальними кулями.

ЦАХАЛ також зазначив, що ці місця були розташовані в самому центрі цивільного району в Секторі Газа, поблизу культурних пам'яток, мечетей і водопостачання.

Інформації про жертви або постраждалих не наводиться.