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Израиль атаковал объекты ХАМАС в ответ на обстрелы из Газы

Новости » Происшествия     01.02.2020 - 07:55
Израиль атаковал объекты ХАМАС в ответ на обстрелы из Газы
Иллюстративное фото (GettyImages)

Израильские военные пребывают в полной готовности к отражению диверсий

Истребители Армии обороны Израиля и самолеты атаковали несколько целей палестинской организации ХАМАС в северной части сектора Газа. Об этом сообщается в Twitter израильской армии.

Отмечается, что атака была осуществлена ​​в ответ на выпущенные из Газы по Израилю ракеты, минометные снаряды и взрывные устройства.

"Наши военные силы очень строго следят за любой диверсионной деятельностью на израильской территории и в высокой степени готовы к различным сценариям", - отмечается в сообщении.

Израиль, считающий ХАМАС террористической организацией, заявляет, что она "несет ответственность за все, что происходит в секторе Газа и за его пределами, и будет иметь последствия в ответ на террористические акции против граждан Израиля".

Напомним, в пятницу, 31 января, израильская армия заявила, что утром по территории Израиля со стороны сектора Газа были выпущены ракеты, воздушные шары со взрывчаткой и был открыт снайперский огонь.

Авиация Израиля "в ответ на обстрелы нанесла удары по позициям экстремистов" в секторе Газа.

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