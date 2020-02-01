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Ізраїль атакував об'єкти ХАМАС у відповідь на обстріл з Гази

Новини » Надзвичайні події     01.02.2020 - 07:55
Ізраїль атакував об'єкти ХАМАС у відповідь на обстріл з Гази
Ілюстративне фото (GettyImages)

Ізраїльські військові перебувають у повній готовності до відбиття диверсій

Винищувачі Армії оборони Ізраїлю і літаки атакували кілька цілей палестинської організації ХАМАС у північній частині сектора Гази. Про це повідомляється в Twitter ізраїльської армії.

Наголошується, що атака була здійснена у відповідь на випущені з Гази по Ізраїлю ракети, мінометні снаряди і вибухові пристрої.

"Наші військові сили дуже пильно стежать за будь-якою диверсійною діяльністю на ізраїльській території і в високій мірі готові до різних сценаріїв", - наголошується в повідомленні.

Ізраїль, який вважає ХАМАС терористичною організацією, заявляє, що вона "несе відповідальність за все, що відбувається в секторі Гази і за його межами, і буде мати наслідки у відповідь на терористичні акції проти громадян Ізраїлю".

Нагадаємо, в п'ятницю, 31 січня, ізраїльська армія заявила, що зранку по території Ізраїлю з боку сектора Гази було випущено ракети, повітряні кулі з вибухівкою і був відкритий снайперський вогонь.

Авіація Ізраїлю "у відповідь на обстріл завдала ударів по позиціях екстремістів" в секторі Гази.

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Новини України Сектор ГазаХАМАСІзраїль
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