Израиль атаковал объекты группировки "Исламский Джихад"

Во вторник, 12 ноября, армия Израиля начала наносить массированные удары по объектам палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу армии обороны Израиля в Twitter.

Сообщается, что наносить удары начали боевые самолеты.

"Наши болевые самолеты начали наносить удары по объектам террористической группировки "Исламский джихад" в секторе Газа", - говорится в заявлении.

Израильский "9 телеканал" сообщает, что вооруженные силы обстреливают только военные объекты "Исламского джихада". Израиль начал атаку после того, как из сектора Газа выпустили 50 ракет, 20 из которых перехватила израильская система ПВО. О пострадавших пока не сообщается.

Отметим, сегодня Израиль ликвидировал одного из командиров "Исламского Джихада" Баху Абу аль-Атта во время удара в Газе. Представители группировки подтвердили его смерть, а также смерть жены.

В свою очередь, группировка Хамас, которая управляет сектором Газа, заявила, что Израиль "несет полную ответственность за все последствия этой эскалации", и что смерть аль-Атты "не останется безнаказанной".

По данным агентства Aljazeera, смерть главнокомандующего "Исламского Джихада" грозит опасной эскалацией конфликта между Израилем и Палестиной.

Также отмечается, что на данный момент Хамас не принимает участие в новом витке напряженности в палестино-израильском конфликте. Армия Израиля не ведет огонь по объектам Хамас.