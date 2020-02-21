Израиль и Аргентина поблагодарили Украину за эвакуацию их граждан из Уханя в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в Twitter и пресс-служба Министерства иностранных дел Аргентины.

В частности, Кац написал, что это еще один пример прочных отношений между Украиной и Израилем.

"Израиль высоко ценит усилия украинского правительства по эвакуации гражданина Израиля Томера Звулуна из Уханя. Это еще один пример прочных отношений между нашими странами", - написал он.

Также в МИД Аргентины выразили благодарность Украине за эвакуацию 8 их граждан из Уханя.

"Правительство Аргентины вновь выражает благодарность Украине за ее щедрость и Китаю за сотрудничество в этой бесценной акции", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в Украину вернулся самолет из китайского города Ухань. На борту находились 45 украинцев и 27 иностранцев, все без признаков болезни.

Они должны две недели находиться под присмотром врачей в изолированном санатории в Новых Санжарах. Но местные жители отказались "принимать гостей", устроев протесты. Полиция в Полтавской области открыла пять уголовных производств по итогам столкновений в Новых Санжарах.