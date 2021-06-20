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Израиль с 1 июля разрешит въезд вакцинированным иностранцам

Автор: РБК-Украина

В Израиль смогут въезжать вакцинированные от коронавируса туристы. Данная мера начнет действовать с 1 июля.

Об этом сообщает The Jerusalim Post.

Помимо тех, кто сделал прививку, в Израиль будут допущены дети до шести лет, родители которых выполнят соответствующее требование.

Предварительного разрешения не потребуется, но в настоящее время Министерство здравоохранения Израиля изучает дополнительные детали. В частности, они включают список стран, из которых людям будет разрешен въезд в Израиль, и какие вакцины будут приниматься.

Невакцинированные лица, въезжающие в страну, должны будут пройти карантин, как это требуется от жителей Израиля, возвращающихся из-за границы, которые не получили прививки или не выздоровели.

Представитель здравоохранения ранее заявил, что привитые лица из стран с низким уровнем риска смогут въехать в Израиль без необходимости проходить серологический тест, подтверждающий наличие антител в их крови. Он добавил, что все вакцины, разработанные на Западе, будут приняты.

Напомним, в середине июня правительство Израиля разрешило въезд в страну украинцам. Однако для этого необходимо придерживаться нескольких условий.

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