Изнасилование в Кагарлыке: сообщено о подозрении экс-начальнику полиции

Фото: автомобиль полиции (РБК-Украина)

Бывшему начальнику полиции Кагарлыка предъявлено подозрение в преступной бездеятельности. Он знал о преступлении подчиненных, но не попытался остановить их и уведомить компетентные органы.

Об этом сообщает Госбюро расследований.

Бывшему начальнику местной полиции предъявлено подозрение по ч.2 статьи 146-1 Уголовного кодекса Украины (непринятие руководителем, которому стало известно о преступных похищении или лишении свободы человека, мер по прекращению или неуведомление компетентных органов о преступлении.

Во время следствия было установлено, что в ночное время полицейские приковали к батареям в участке двоих человек без составления документации о задержанных. Начальник полиции был проинформирован о ситуации с незаконными похищением подчиненных, но ничего не предпринял.

Суд отправил сегодня бывшего начальника полиции Кагарлыка под круглосуточный домашний арест. Кроме этого, один из фигурантов дела остается в СИЗО, а второй - под круглосуточным домашним арестом.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований может в октябре завершить следствие в отношении руководства и сотрудников полиции Кагарлыка Киевской области о пытках и изнасиловании. Четырем лицам предъявлено сообщение о подозрении, проведены все экспертизы.

Напомним, в конце мая этого года полицейских обвинили в изнасиловании женщины в отделении Кагарлыка, которую пригласили для допроса в качестве свидетеля. Задержали полицейских местного райотдела Сергея Сулиму и Николая Кузива. 26 мая суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.