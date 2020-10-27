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Зґвалтування в Кагарлику: повідомлено про підозру екс-начальнику поліції

Київ, Вівторок 27 жовтня 2020 19:30
Зґвалтування в Кагарлику: повідомлено про підозру екс-начальнику поліції
Фото: автомобіль поліції (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Колишньому начальнику поліції Кагарлика висунуто підозру у злочинній бездіяльності. Він знав про злочин підлеглих, але не спробував зупинити їх і повідомити компетентні органи.

Про це повідомляє Держбюро розслідувань.

Колишньому начальнику місцевої поліції висунуто підозру за ч.2 статті 146-1 Кримінального кодексу України (невжиття керівником, якому стало відомо про злочинні викрадення або позбавлення волі особи, заходів з припинення або неповідомлення компетентних органів про злочин.

Під час слідства було встановлено, що в нічний час поліцейські прикували до батарей в дільниці двох осіб без складання документації про затриманих. Начальник поліції був поінформований про ситуацію з незаконними викраденням підлеглих, але нічого не зробив.

Суд відправив сьогодні колишнього начальника поліції Кагарлика під цілодобовий домашній арешт. Крім цього, один з фігурантів справи залишається в СІЗО, а другий - під цілодобовим домашнім арештом.

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань може в жовтні завершити слідство стосовно керівництва і співробітників поліції Кагарлика Київської області про тортури і зґвалтування. Чотирьом особам пред'явлено повідомлення про підозру, проведені всі експертизи.

Нагадаємо, в кінці травня цього року поліцейських звинуватили у зґвалтуванні жінки у відділенні Кагарлика, яку запросили для допиту в якості свідка. Затримали поліцейських місцевого райвідділу Сергія Сулиму і Миколи Кузіва. 26 травня суд обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці.

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