Как изменятся условия кредитования в 2021 году: НБУ провел опрос банков

Украинские банки оптимистично оценивают перспективы роста объема кредитного портфеля. Прогнозируют увеличение в последующие 12 месяцев объемов кредитов населению 83% опрошенных банкиров и 74% - корпорациям.

Об этом свидетельствуют результаты "Опроса об условиях банковского кредитования" за I квартал 2021 года, проведенного Национальным банком Украины (НБУ).

В то же время крупные банки ожидают, что качество кредитного портфеля домохозяйств незначительно снизится. Качество корпоративных займов, по мнению банков, останется неизменной.

Как отмечается в обзоре, впервые с 2017 года банки указали на значительное смягчение стандартов ипотечного кредитования. Преимущественно крупные банки ослабили их из-за позитивных ожиданий на рынке недвижимости и снижения стоимости ресурсов. Второй квартал подряд респонденты смягчали стандарты потребительского кредитования в основном вследствие высокой конкуренции с другими банками (включая небанковский финсектор). В следующем квартале респонденты не ожидают существенных изменений стандартов кредитования населения.

Кроме того, респонденты планируют активно наращивать розничное фондирование: около 74% опрошенных ожидают увеличения объемов депозитов домохозяйств и 60% - средств предприятий. Крупные банки имеют более оптимистичные оценки притока денежных средств.

Опрос проводился с 17 декабря 2020 года до 11 января 2021 года среди кредитных менеджеров банков 24. Ответы дали все респонденты, их доля в общем объеме активов банковской системы составляет 91%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценкам или прогнозам Национального банка Украины.

Напомним, в декабре 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 8,0% годовых. Это на 4,7 п.п. ниже, чем в декабре 2019 года (12,6%).

Отметим, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в декабре 2020 года в национальной валюте составляли 33,7% годовых. По сравнению с декабрем прошлого года ставки снизились на 0,9 п.п.