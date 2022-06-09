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Как изменятся условия по депозитам после повышения ставки НБУ до 25%: прогноз банкиров

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Украина, Четверг 09 июня 2022 07:30
Как изменятся условия по депозитам после повышения ставки НБУ до 25%: прогноз банкиров Фото: ставки в банках вырастут после повышения ставки НБУ до 25% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинские банки увеличат ставки по краткосрочным депозитам граждан на 3-6 месяцев после того, как НБУ поднял учетную ставку до 25%. На более долгий срок пока никто не заглядывает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления экспертов во время круглого стола "Как новая учетная ставка НБУ повлияет на финансовый рынок", проведенного "Финансовым клубом".

Повышение ставок

Как отметил начальник аналитического отдела Альфа-Банка Алексей Блинов, депозитные ставки сейчас пока низкие и не покрывают ни инфляцию, ни девальвационные риски, значительная часть средств лежит на депозитах по требованию. "И хотя бы определенный переток с повышением ставок по этим коротким депозитам - с текущих счетов на короткие инструменты - может усилить трансмиссию", - отметил он.

Это могут быть вклады на срок от одного месяца. "Банки, которые хотят иметь стабильное фондирование, их единственный шанс - это переводить средства населения с текущих счета в краткосрочные и среднесрочные вклады. Сейчас где-то 65% фондирования от населения - это средства по требованию, поэтому банки будут предлагать какие-то условия и будут повышать ставки в основном на 3-6 месяцев", - говорит эксперт Центра социально-экономических исследований "CASE Украина" Евгений Дубогрыз.

По его словам на год ни один банк, ни один экономический агент ничего не планирует сейчас во время войны.

Годовые вклады будут дешевле. "Если в дальнейшем ожидают снижения учетной. - ред.) ставки, то более длинный ресурс дешевле. Соответственно это дает мотивацию зафиксировать более высокую доходность сейчас", - считает директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский.

Государственные банки

Сначала госбанки будут наблюдать за развитием ситуации на рынке, считает эксперт Центра социально-экономических исследований "CASE Украина" Евгений Дубогрыз.

"Может неделю - две госбанки еще подождут и не будут ничего повышать, а потом покажут своему акционеру: "Смотрите, частные банки уже повысили, нам не надо стоять на месте, потому что мы потеряем клиентов". И с выходом госбанков на этот рынок повышения ставок по депозитам, механизм трансмиссии будет двигаться в том направлении, в котором задумал НБУ", - сказал он.

По его словам, в государственных банках - более 60% рынка депозитов населения. "И, с одной стороны, госбанки управляются из одного центра - из Кабмина-Минфина, которым не очень выгодно повышать ставку, а с другой стороны, государственные банки тоже в рынке, им тоже надо управлять своими средствами", - добавил он.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 10,0% до 25% с 7 июня 2022 года.

В НБУ ожидают, что решение по ставке снизит давление на курс гривны и даст больший стимул для потребителей выбирать инструменты сбережения в гривне, а не валютные.

Отметим, ставки по новым депозитам в банках в апреле составляли 7% годовых.

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