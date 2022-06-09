Як зміняться умови за депозитами після підвищення ставки НБУ до 25%: прогноз банкірів

Українські банки збільшать ставки за короткостроковими депозитами громадян на 3-6 місяців після того, як НБУ підняв облікову ставку до 25%. На більш довгий термін поки що ніхто не заглядає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви експертів під час круглого столу "Як нова облікова ставка НБУ вплине на фінансовий ринок" , проведеного "Фінансовим клубом".

Підвищення ставок

Як зазначив начальник аналітичного відділу Альфа-Банку Олексій Блінов, депозитні ставки зараз поки що низькі та не покривають ні інфляцію, ні девальваційні ризики, значна частина коштів лежить на депозитах на вимогу. "І хоча б певний перетік із підвищенням ставок за цими короткими депозитами - з поточних рахунків на короткі інструменти - може посилити трансмісію", - зазначив він.

Це можуть бути вклади на термін від одного місяця. "Банки, які хочуть мати стабільне фондування, їхній єдиний шанс - це переводити кошти населення з поточних рахунки в короткострокові та середньострокові вклади. Зараз десь 65% фондування від населення - це кошти на вимогу, тому банки будуть пропонувати якісь умови і будуть підвищувати ставки переважно на 3-6 місяців", - каже експерт Центру соціально-економічних досліджень "CASE Україна" Євген Дубогриз.

За його словами на рік жоден банк, жоден економічний агент нічого не планує зараз під час війни.

Річні вклади будуть дешевшими. "Якщо в подальшому очікують на зниження (облікової. - ред.) ставки, то довший ресурс дешевший. Відповідно це дає мотивацію зафіксувати вищу дохідність зараз", - вважає директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський.

Державні банки

Спочатку держбанки спостерігатимуть за розвитком ситуації на ринку, вважає експерт Центру соціально-економічних досліджень "CASE Україна" Євген Дубогриз.

"Може тиждень - два держбанки ще почекають і не будуть нічого підвищувати, а потім покажуть своєму акціонеру: "Дивіться, приватні банки вже підвищили, нам не треба стояти на місці, бо ми клієнтів втратимо". І з виходом держбанків на цей ринок підвищення ставок за депозитами, механізм трансмісії буде рухатися в тому напрямку, в якому задумав НБУ", - сказав він.

За його словами, в державних банках - понад 60% ринку депозитів населення. "І, з одного боку, держбанки керуються з одного центру - з Кабміну-Мінфіну, яким не дуже вигідно підвищувати ставку, а з іншого боку, державні банки теж в ринку, їм теж треба керувати своїми коштами", - додав він.