UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Как изменятся курсы доллара и евро к гривне: прогноз аналитика на октябрь

Автор: Александр Белоус

В октябре ожидается продолжение укрепления гривны к обеим основным мировым валютам. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,0-26,6 грн, евро - в диапазоне 30,0-30,6 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, укрепление гривны во многом связано с сохраняющейся благоприятной внешнеторговой конъюнктурой.

"Несмотря на снижение мировых цен на железную руду, цены на аграрную продукцию все еще находятся на комфортных уровнях. Положительно на курсе сказывается и августовское распределение МВФ специальных прав заимствования (SDR), которое позволило нарастить международные резервы до 31,5 млрд долларов, максимального значения за девять лет. Если проходящая сейчас онлайн-миссия МВФ закончится соглашением о выделении нового транша кредита, это сможет придать дополнительный импульс укреплению гривны", - подчеркнул Иосуб.

Аналитик напомнил, что в сентябре гривна вновь укрепилась как к доллару (десятый месяц подряд, с декабря прошлого года), так и к евро (пятый месяц подряд, с мая), причем падение курса евро было гораздо сильнее.

Судя по официальным курсам, установленным НБУ, доллар за месяц снизился с 26,8601 до 26,5760 грн (-1,1%). Курс евро за это же время снизился с 31,6963 до 30,9810 грн (-2,3%). Более заметное по сравнению с долларом снижение европейской валюты связано со снижением евро по отношению к доллару на мировом валютном рынке. Так, за месяц валютная пара EURUSD снизилась с 1,1800 до 1,1660 (-1,2%).

При этом с начала года доллар снизился к гривне на 6,0%, а евро подешевел к национальной валюте на 10,8%. Среди валют стран бывшего СССР гривна занимает второе место по укреплению к доллару с начала года после армянского драма. По укреплению в сентябре гривна заняла третье место, пропустив вперед только армянский драм и российский рубль.

Напомним, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. При этом прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс НБУКурс гривны