"Измены нет": Федоров объяснил, почему база МВД ведется на русском языке

Пользователей социальных сетей возмутило то, что им приходится указывать свои ФИО на русском языке, чтобы получить справку о несудимости. Оказалось, что база Министерства внутренних дел до 2015 года велась на языке агрессора.

"Это связано с тем, что реестр, в котором проверяется информация о судимости и несудимости, создали еще в Советском Союзе. До 2015 года МВД ввело его на русском языке в связи с некими международными актами. Сейчас реестр ведут на украинском языке", - отметил Федоров.

Минцифри было вынуждено рассмотреть лишь два варианта: не вводить новую услугу "Дія", или же предлагать указывать ФИО на русском языке. В конце концов, возможность сгенерировать справку о несудимости все же добавили, а министерство пока помогает МВД с переводом реестра на украинский язык.