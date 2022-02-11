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"Зради немає": Федоров пояснив, чому база МВС ведеться російською мовою

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П'ятниця 11 лютого 2022 17:10
"Зради немає": Федоров пояснив, чому база МВС ведеться російською мовою Фото: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров (пресслужба Міністерства цифрової трансформації України)
Автор: Сергій Пишкін

Користувачів соціальних мереж обурило те, що їм доводиться вказувати власні ПІБ російською мовою, аби отримати довідку про несудимість. Виявилося, що база Міністерства внутрішніх справ до 2015 року велася мовою агресора.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Це пов'язано з тим, що реєстр, в якому перевіряється інформація про судимість і несудимість, створили ще в Радянському Союзі. До 2015 року МВС ввело його російською мовою у зв'язку з якимись міжнародними актами. Зараз реєстр ведуть українською мовою", - відзначив Федоров.

Мінцифри було змушене розглянути лише два варіанти: не вводити нову послугу "Дії", або ж пропонувати вказувати ПІБ російською мовою. Зрештою, можливість згенерувати довідку про несудимість все ж додали, а міністерство наразі допомагає МВС з перекладом реєстру на українську мову.

РБК-Україна взяло бліцінтерв'ю у міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, під час якого він розкрив деякі з подробиць щодо нової функції опитування в "Дії", електронної гривні та багато чого іншого.

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Міністерство цифрової трансформації Михайло Федоров
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