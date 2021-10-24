ru ua
Нд, 24 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень

Новость на русском →
Україна, Неділя 24 жовтня 2021 08:53
Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень Фото: курс долара може впасти до 26,2 грн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,2/26,4 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,1-0,6%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, знизився з 26,35 до 26,20 грн (-0,6%). Попит / Пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 26,37/26,40 до 26,28/26,30 грн (-0,3%/-0,4%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 26,28/26,47 до 26,23/26,43 грн (-0,2% / -0,1%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою розширився з 0,7% до 0,8% за рахунок більш швидкого зниження курсу покупки в порівнянні з продажем.

Аналітик нагадав, що заступник голови НБУ Юрій Гелетій пояснив зміцнення гривні. Головна причина, за його словами, це сприятлива кон'юнктура світового ринку для основних товарів українського експорту. Вона головний драйвер домінування пропозиції валюти в другому півріччі поточного року. Гелетій зазначив, що ціни на український експорт зростали через активне відновлення світової економіки, накопичення продовольчих і виробничих запасів у Китаї, введення експортних мит на постачання зернових в окремих країнах.

Нагадаємо, в законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. При цьому прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс гривні Курс долара Курс НБУ
NEWS
Невеликий спад: в Україні ще майже 20 800 нових випадків COVID
Невеликий спад: в Україні ще майже 20 800 нових випадків COVID
DAILY
Вирішальна битва. Як пройдуть вибори в Грузії і чого чекати Саакашвілі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вирішальна битва. Як пройдуть вибори в Грузії і чого чекати Саакашвілі