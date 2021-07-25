Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю

Как отметил аналитик, укрепление гривны ускорилось в четверг и особенно в пятницу. "Этому способствовало повышение учетной ставки НБУ на 0,5 п.п. до 8% в ответ на ускорение инфляции. Дополнительным позитивом стала информация о возможном доразмещении еврооблигаций на 500 млн долларов с погашением в 2029 году", - сказал он.

Иосуб напомнил, что за минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,4-0,8%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,29 до 27,19 грн (-0,4%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 27,24/27,26 до 27,03/27,05 грн (-0,8%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,13/27,31 до 26,99/27,19 (-0,5%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

Напомним, Национальный банк Украины снизил плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения международных резервов с 20 до 5 млн долларов. Новый норматив будет действовать с 1 августа до конца 2021 года.

Как отметили в НБУ, ситуация на валютном рынке в этом году улучшилась, а рынок становится все более ликвидным. Соответственно, увеличивается его способность к самосбалансированию и уменьшается участие НБУ.