Как изменится курс доллара в начале февраля: прогноз аналитиков

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,0/28,2 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,3%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,26 до 28,19 грн (-0,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 28,14/28,16 до 28,12/28,14 (-0,1%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 28,11/28,31 до 28,04/28,23 (-0,2%/-0,3%).

При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

Отметим, по данным НБУ, украинские банки прогнозируют увеличение рисков своей деятельности в следующие 12 месяцев. Главный риск - валютный.

Данные опроса НБУ свидетельствуют, что руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса в 2021 году на уровне 29,68 грн/доллар.