Как изменится курс доллара и от чего это зависит: прогноз аналитика на неделю

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне значительно вырос на фоне усиления политических рисков на всех сегментах валютного рынка на 1,1-1,5%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,88 до 28,30 грн (+1,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 28,04/28,06 до 28,36/28,38 грн (+1,1%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,91/28,14 до 28,23/28,49 грн (+1,1%/+1,3%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,8% до 0,9% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.