Як зміниться курс долара і від чого це залежить: прогноз аналітика на тиждень

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні значно виріс на тлі посилення політичних ризиків на всіх сегментах валютного ринку на 1,1-1,5%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, виріс з 27,88 до 28,30 грн (+1,5%). Попит / Пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 28,04/28,06 до 28,36/28,38 грн (+1,1%). Середні курси купівлі / продажу готівкового долара в банках зросли за тиждень з 27,91/28,14 до 28,23/28,49 грн (+1,1%/+1,3%).

При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою розширився з 0,8% до 0,9% за рахунок більш швидкого зростання курсу продажу в порівнянні з покупкою.