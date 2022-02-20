Як зміниться курс долара і від чого це залежить: прогноз аналітика на тиждень

Протягом найближчого тижня при збереженні ескалації очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,7 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,6/28,8 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні значно виріс на тлі посилення політичних ризиків на всіх сегментах валютного ринку на 1,1-1,5%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, виріс з 27,88 до 28,30 грн (+1,5%). Попит / Пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 28,04/28,06 до 28,36/28,38 грн (+1,1%). Середні курси купівлі / продажу готівкового долара в банках зросли за тиждень з 27,91/28,14 до 28,23/28,49 грн (+1,1%/+1,3%).

При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою розширився з 0,8% до 0,9% за рахунок більш швидкого зростання курсу продажу в порівнянні з покупкою.