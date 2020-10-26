Как изменится график работы после пандемии: данные исследования

Более гибкого графика работы в долгосрочной перспективе хотят 9 из 10 руководителей европейских компаний. Работники хотели бы проводить примерно одну треть (31%) рабочей недели за пределами традиционного офиса.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Microsoft совместно с KRC Research, Boston Consulting Group.

По данным исследования, в прошлом году только 15% компаний имели гибкий рабочий график, а сейчас так работают 76%.

Руководители бизнеса видят преимущества как в производительности, так и в эффективности гибкого рабочего графика: 82% менеджеров отмечают, что продуктивность их компании осталась на том же уровне или даже повысилась по мере перехода людей на удаленную работу, а 56% видят преимущества экономии затрат при такой работе.

Самый большой вызов, с которым компании сталкиваются при переходе к гибкому графику работы, связан не с технологиями, а с поддержанием сплоченности команды. Три основные проблемы сотрудников при удаленной работе: поддержание надлежащих условий труда, командный дух и преодоление растущей разобщенности. Еще 39% руководителей отмечают, что им трудно создать сильную и единую культуру в команде, а 61% кажется, что они не научились эффективно делегировать и расширять возможности виртуальных команд.

Исследование было проведено компанией Microsoft совместно с KRC Research, Boston Consulting Group и доктором Майклом Парком из Wharton School на 15 европейских рынках, в ходе которого были опрошены около 9000 менеджеров и сотрудников крупных компаний (более 250 сотрудников), средний размер выборки - 600 респондентов в каждой стране (500 сотрудников и 100 менеджеров).

Напомним, по данным исследования компании KPMG, из-за пандемии COVID-19 планируют сократить офисные площади 69% руководителей крупнейших мировых компаний. Кроме того, 77% респондентов планируют и в дальнейшем развивать использование цифрового инструментария для сотрудничества и коммуникации.

Напомним, по данным НБУ, в III квартале 2020 года бизнес ослабил негативные ожидания относительно дальнейшего экономического роста в Украине на фоне продолжения адаптивного карантина. Индекс деловых ожиданий предприятий еще не вернулся на докарантинный уровень, но уже пересек нейтральную отметку и составил 100,8% (в II квартале 2020 года - 90,8%).