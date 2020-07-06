В Украине запустили онлайн-сервис для изменения избирательного адреса

Фото: выборы (Виталий Носач/РБК-Украина)

Изменить место голосования онлайн можно будет до 9 сентября

Центральная избирательная комиссия запустила электронный сервис для изменения избирательного адреса онлайн. Изменить место голосования онлайн можно будет до 9 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, до 9 сентября каждый украинец, который постоянно проживает не по месту регистрации (в том числе внутренне перемещенные лица), сможет изменить место голосования онлайн. Все граждане смогут проголосовать на местных выборах по месту фактического проживания.

Для того, чтобы изменить избирательный адрес, нужно подать заявление через личный кабинет избирателя и подгрузить один из документов:

справка ВПЛ

договор аренды жилья

документ о праве собственности на жилье

документ, удостоверяющий осуществление избирателем предпринимательской деятельности по определенному адресу

документ, удостоверяющий брак или родственные отношения с лицом, место жительства которого зарегистрировано по определенному адресу

документ, удостоверяющий уход избирателем за лицом, место жительства которого зарегистрировано по определенному адресу.

Уточняется, что идентификация на странице сервисов Госреестра избирателей и подпись заявления осуществляются с помощью электронной подписи.

Подчеркивается, что этот избирательный адрес будет определен как постоянный и не подлежит повторному изменению в течение следующих 6 месяцев.

Напомним, 11 июня ЦИК разрешил голосовать на местных выборах осенью 2020 года украинцам без прописки; правом голоса смогут воспользоваться более миллиона граждан.

Как писало РБК-Украина, также сообщалось, что ЦИК начал тестировать изменение места голосования онлайн.

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Автор: Юлия Струк