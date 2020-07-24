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Змінити виборчу адресу стало легше: ЦВК спростила процедуру

Україна, П'ятниця 24 липня 2020 18:42
Змінити виборчу адресу стало легше: ЦВК спростила процедуру
Фото: голосування на виборах (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Від виборців не вимагатимуть документ про місце проживання

Центральна виборча комісія (ЦВК) на засіданні 24 липня ухвалила рішення про спрощення процедури зміни виборчої адреси. Відтепер від українців не вимагатимуть документ, який підтверджує фактичне місце проживання.

Про це повідомляє прес-служба Центрвиборчкому.

Так, комісія вирішила внести зміни до трьох своїх постанов, якими регулюється зміна виборчої адреси, щодо вимоги документального підтвердження фактичного місця проживання виборця.

Тепер у заяві на зміну виборчої адреси необхідно вказати лише адресу житла, за якою виборець фактично проживає та яку просить визначити його новою виборчою адресою.

Нагадаємо, раніше ЦВК дозволила голосувати на виборах за місцем фактичного проживання; ця зміна дозволить вимушеним переселенцям взяти участь у голосуванні.

Крім того, в Україні запустили онлайн-сервіс для зміни виборчої адреси; змінити місце голосування можна до 9 серпня.

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