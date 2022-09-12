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Изменилось ли психологическое состояние украинцев во время войны: исследование

Фото: психологи оценили психологическое состояние украинцев (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Психологи провели исследование эмоционального состояния украинцев в условиях войны. Оценка специалистов является удовлетворительной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Ряд частных компаний и психологи ГСЧС провели оценку психологического состояния мирных жителей. Психологическое благополучие украинцев оценили в 6,7 баллов из 9 возможных.

"Это характерно для всех демографических групп и регионов. Наибольший вклад в ощущение психологического благополучия приходится на составляющую самооценки (положительное отношение респондентов к самим себе)", - говорится в сообщении.

При этом некоторые показатели психологического состояния оценили ниже. Речь идет о способности к саморегуляции эмоций, овладению сложными эмоциональными состояниями и способности справляться с жизненными вызовами.

Психологи объяснили, что украинцам может не хватать сил для поддержания стабильного эмоционального состояния.

Фото: психологи оценили психологическое состояние украинцев (facebook.com/MNS.GOV.UA/)

Напомним, ранее в Минздраве объяснили, как в условиях войны перестать истощать свой организм.

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