Изменилось ли психологическое состояние украинцев во время войны: исследование

Ряд частных компаний и психологи ГСЧС провели оценку психологического состояния мирных жителей. Психологическое благополучие украинцев оценили в 6,7 баллов из 9 возможных.

"Это характерно для всех демографических групп и регионов. Наибольший вклад в ощущение психологического благополучия приходится на составляющую самооценки (положительное отношение респондентов к самим себе)", - говорится в сообщении.

При этом некоторые показатели психологического состояния оценили ниже. Речь идет о способности к саморегуляции эмоций, овладению сложными эмоциональными состояниями и способности справляться с жизненными вызовами.

Психологи объяснили, что украинцам может не хватать сил для поддержания стабильного эмоционального состояния.

Фото: психологи оценили психологическое состояние украинцев (facebook.com/MNS.GOV.UA/)