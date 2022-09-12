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Чи змінився психологічний стан українців під час війни: дослідження

Фото: психологи оцінили психологічний стан українців (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Психологи провели дослідження емоційного стану українців в умовах війни. Оцінка фахівців є задовільною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Facebook.

Низка приватних компаній та психологи ДСНС провели оцінку психологічного стану мирних жителів. Психологічне благополуччя українців оцінили в 6,7 балів з 9 можливих.

"Це характерно для всіх демографічних груп і регіонів. Найбільший внесок у відчуття психологічного благополуччя приходиться на складову самооцінки (позитивне ставлення респондентів до самих себе)", - йдеться у повідомленні.

При цьому деякі показники психологічного стану оцінили нижче. Йдеться про здатність до саморегуляції емоцій, опанування складними емоційними станами та здатність справлятися з життєвими викликами.

Психологи пояснили, що українцям може бракувати сил для підтримки стабільного емоційного стану.

Фото: психологи оцінили психологічний стан українців (facebook.com/MNS.GOV.UA/)

Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснили, як в умовах війни перестати виснажувати свій організм.

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