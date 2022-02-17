Как изменилось отношение украинцев к России: данные февральского опроса

В середине февраля 2022 года 50% украинцев плохо или очень плохо относятся к России. За два последних месяца доля негативных ответов выросла на 3 процентных пункта.

По сравнению с декабрем 2021 года с 39% до 34% снизилась доля тех, кто хорошо относится к России. Еще 15% не определились с отношением.

Динамика хорошего и плохого отношения населения Украины к России

Как отмечают социологи, отношение к России резко ухудшилось после 2014 года, достигнув "дна" в мае 2015 года. После этого до февраля 2019 года прослеживалось улучшение отношения к России, а с февраля 2020 года наблюдается ухудшение отношения.

В то же время в ноябре 2021 года КМИС задавал более расширенный блок вопросов. Результаты показали, что респонденты, которые сохраняют положительное отношение к России, в большей степени воспринимают "Россию" как "обычных людей" / "российскую культуру" / и т.п. (учитывая, что 43% имеют близких родственников в России). В то же время респонденты, которые негативно относятся, больше ассоциируют "Россию" с "российскими властями" / "государством". Вместе с этим абсолютное большинство респондентов негативно относятся к властям России.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 5-13 февраля 2022 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошен 2004 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.