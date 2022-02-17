Як змінилося ставлення українців до Росії: дані лютневого опитування

У середині лютого 2022 року 50% українців погано або дуже погано ставляться до Росії. За два останніх місяці частка негативних відповідей зросла на 3 відсоткових пункти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС .

У порівнянні з груднем 2021 року з 39% до 34% знизилася частка тих, хто добре ставиться до Росії. Ще 15% не визначилися зі ставленням.

Динаміка доброго і поганого ставлення населення України до Росії

Як зазначають соціологи, ставлення до Росії різко погіршилося після 2014 року, досягнувши "дна" у травні 2015 року. Після цього до лютого 2019 року простежувалося покращення ставлення до Росії, а з лютого 2020 року спостерігається погіршення ставлення.

Водночас у листопаді 2021 року КМІС ставив більш розширений блок запитань. Результати показали, що респонденти, які зберігають позитивне ставлення до Росії, більшою мірою сприймають "Росію" як "звичайних людей" / "російську культуру" / тощо (враховуючи, що 43% мають близьких родичів у Росії). Водночас респонденти, які мають негативне ставлення, більше асоціюють "Росію" з "російською владою" / "державою". Разом з цим абсолютна більшість респондентів негативно ставляться до влади Росії.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 5-13 лютого 2022 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитаний 2004 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4%.